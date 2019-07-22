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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Аделина Халикова из Самары - серебряный призер первенства Европы

22 июля 2019 18:19
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Она завоевала серебро в прыжках в высоту (190 см), дважды побив личный рекорд.
На первенстве Европы по легкой атлетике (до 20 лет), которое завершилось в Швеции, воспитанница самарской спортшколы СШОР-1 Аделина Халикова (тренер - Михаил Андреев) завоевала серебро в прыжках в высоту (190 см), дважды побив личный рекорд, передает пресс-служба минспорта СО.


Фото:     пресс-служба минспорта СО
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