Аделина Халикова из Самары - серебряный призер первенства Европы

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На первенстве Европы по легкой атлетике (до 20 лет), которое завершилось в Швеции, воспитанница самарской спортшколы СШОР-1 Аделина Халикова (тренер - Михаил Андреев) завоевала серебро в прыжках в высоту (190 см), дважды побив личный рекорд, передает пресс-служба минспорта СО.Фото: пресс-служба минспорта СО