В Тольятти стартует этап Кубка мира по сноукайтнгу

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Отменился 3-й этап Кубка мира по сноукайтингу IKA-2020 в Украине. Но это не повод сноукайтерам приземлять своих змеев!Полноценным и чемпионским этапом остаётся этап в Тольятти, который стартует сегодня, 26 февраля, и продлится по 2 марта!Сегодня день приезда участников, регистрация и тренировочные старты!На Кубке в Самарской области можно поучаствовать в дисциплинах «Курс-рейс», «Марафон» и «Фристайл». Финальным этапом IKA-2020 станет зачёт по «Фристайлу» в альпийской Кортине в Италии, сообщает Департамент информационной политики региона.