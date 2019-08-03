Ночной забег "Огни Самары" приглашает горожан!
3 августа 2019 11:11
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10 августа на 2-ой очереди набережной пройдёт легкоатлетический ночной забег «Огни Самары», посвященный Дню физкультурника!
Наслаждаться ночной Самарой можно на дистанции 5 и 10 км.
Зарегистрироваться можно по ссылке:
Старт и финиш у бассейна ЦСК ВВС на Волжском проспекте.
Всем участникам - налобные фонарики и уникальные медали финишёров.
При получении стартового пакета Участник забега обязан предоставить оригинал медицинской справки (+ копию для организатора) о допуске к участию в физкультурном мероприятии установленного образца.
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