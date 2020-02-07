В Самарской области стартует Международная гонка на собачьих упряжках «Волга Квест»
7 февраля 2020 13:28
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8 февраля 2020 года в селе Ширяево (Рабочая улица, 15) стартует Международная гонка на собачьих упряжках «Волга Квест». После двухлетнего
перерыва известная гонка вернется на берега Волги, став частью Arctic World Series. «Волга Квест 2020» вошла в Мировую Арктическую Серию гонок на
собачьих упряжках. В этом году соревнование станет этапом Чемпионата мира по приключенческим гонкам на собачьих упряжках QRILL Pet Arctic World Series.
Гонка проводится при поддержке Правительства Самарской области, Администраций городских округов Тольятти и Жигулевск, Администрации Ставропольского района, Национального парка «Самарская Лука».
Полный маршрут «Волга Квест» проходит через Самарскую область, включая в себя территорию Национального парка «Самарская Лука» и акваторию
Волги.
Цель этого международного партнерства – продвижение ценностей эко-философии, пропаганда приключенческих гонок на собачьих упряжках, гуманного
и бережного отношения к собакам, другим животным и природе, а также продвижение национальных территорий, где проводятся подобные соревнования и
их туристической привлекательности.
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