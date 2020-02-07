В Самарской области стартует Международная гонка на собачьих упряжках «Волга Квест»

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8 февраля 2020 года в селе Ширяево (Рабочая улица, 15) стартует Международная гонка на собачьих упряжках «Волга Квест». После двухлетнегоперерыва известная гонка вернется на берега Волги, став частью Arctic World Series. «Волга Квест 2020» вошла в Мировую Арктическую Серию гонок насобачьих упряжках. В этом году соревнование станет этапом Чемпионата мира по приключенческим гонкам на собачьих упряжках QRILL Pet Arctic World Series.Гонка проводится при поддержке Правительства Самарской области, Администраций городских округов Тольятти и Жигулевск, Администрации Ставропольского района, Национального парка «Самарская Лука».Полный маршрут «Волга Квест» проходит через Самарскую область, включая в себя территорию Национального парка «Самарская Лука» и акваториюВолги.Цель этого международного партнерства – продвижение ценностей эко-философии, пропаганда приключенческих гонок на собачьих упряжках, гуманногои бережного отношения к собакам, другим животным и природе, а также продвижение национальных территорий, где проводятся подобные соревнования иих туристической привлекательности.