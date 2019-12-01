Сызранский тхэквондист Рафаэль Аюкаев - чемпион Европы

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Рафаэль Аюкаев (СШОР №2, Сызрань и «Центр спортивной подготовки») выиграл турнир весовой категории свыше 80 кг), сообщает Минспорта Самарской области.Это четвертый подряд турнир, на котором побеждает Аюкаев. Так в ноябре он выиграл соревнования «G4 EXTRA European Taekwondo Championships» в Италии. «На сегодняшний день Рафаэль находится на пике своей спортивной формы, прекрасно подготовлен физически и морально. Поедет ли он на Игры-2020 в Токио? Безусловно, очень хочется, но возможно не хватит рейтинговых очков. Время покажет», — отметил Анар Аскеров, тренер Рафаэля Аюкаева.