Спортсменка из Самарской области - серебряный призер первенства Европы по гиревому спорту
21 июня 2019 09:36
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В немецком городе Штольберге состоялось первенство Европы по гиревому спорту. В нем принимали участие более 250 спортсменов из 25 стран. В составе сборной РФ выступала Ирина Пашкова из Жигулевска (тренер - Александр Ковалевский).
Ирина Пашкова выступала в весовой категории до 58 кг и заняла второе место. До золота ей не хватило трех баллов.
В общекомандном зачете сборная РФ заняла первое место.
Теперь Пашкова готовится к Кубку России, который пройдет в сентябре в Томске. Соревнования станут отборочными для участия в чемпионате мира, сообщает Минспорта региона.
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