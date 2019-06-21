Спортсменка из Самарской области - серебряный призер первенства Европы по гиревому спорту

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В немецком городе Штольберге состоялось первенство Европы по гиревому спорту. В нем принимали участие более 250 спортсменов из 25 стран. В составе сборной РФ выступала Ирина Пашкова из Жигулевска (тренер - Александр Ковалевский).Ирина Пашкова выступала в весовой категории до 58 кг и заняла второе место. До золота ей не хватило трех баллов.В общекомандном зачете сборная РФ заняла первое место.Теперь Пашкова готовится к Кубку России, который пройдет в сентябре в Томске. Соревнования станут отборочными для участия в чемпионате мира, сообщает Минспорта региона.