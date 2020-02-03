Самарский филиала ЦСКА проведет зимний чемпионат ЦВО по офицерскому троеборью

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С 4 по 7 февраля 2020 года на объектах самарского филиала ЦСКА и министерства спорта Самарской области пройдет чемпионат Центрального военного округа по зимнему офицерскому троеборью. В составе 20-и команд выступят спортсмены военнослужащие (офицеры и курсанты высших военных училищ округа) в трех возрастных группах.Дисциплины, входящие в регламент зимнего троеборья - лыжная гонка, плавание и стрельба из табельного ПМ.Организацию и судейство совместно со 2-й ОА будут осуществлять специалисты самарского филиала ЦСКА, а также приглашенные эксперты из Пензы, Саратова, Вольска, Казани.Этапы чемпионата пройдут на объектах самарского филиала ЦСКА (тир УСК «Стара-Загора» и бассейн СК «Плавательный»), а также министерства спорта Самарской области (СБ «Чайка» (пос. Управленческий).По итогам турнира будет сформирована сборная команда, которая представит ЦВО на чемпионате Вооруженных Сил в г. Мирный (Архангельской области).