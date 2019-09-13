Самарец — серебряный призер первенства Европы по академической гребле

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В греческом городе Янина завершилось первенство Европы (до 23 лет) по академической гребле. В нем за награды боролись около 500 спортсменов из 30 стран. В составе сборной РФ выступал самарский гребец Александр Вязовкин. В классе мужской одиночки BM1x Александр Вязовкин занял 2 место с результатом 6:52,30, став серебряным призером, пишет СО ОНЛАЙН.