15 лет назад "Крылья Советов" добились наивысшего успеха в своей истории, завоевав бронзовые медали ЧР
13 ноября 2019 21:08
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Пятнадцать лет назад "Крылья Советов" добились наивысшего успеха в своей истории, завоевав бронзовые медали Чемпионата России. День 12 ноября 2004 года стал одним из самых счастливых в жизни команды, тренерского штаба, сотрудников клуба, причастных ко взятию этой высоты и, конечно же, многих тысяч поклонников "Крыльев" не только в Самаре и Самарской области, но и во всех уголках России и зарубежья.
Вспомнить то недавнее, но уже легендарное время ярких побед всегда приятно каждому любителю футбола. От всей души поздравляем каждого болельщика и всех причастных с 15-летием бронзовых медалей "Крыльев", передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС"
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