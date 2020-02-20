В СО стартует проект «Внутри истории», посвященный 75-й годовщине Победы советского народа в ВОВ
20 февраля 2020 14:43
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«Внутри истории» - это уникальный проект, который позволяет участникам узнать историю Великой Отечественной войны и роль Куйбышева в общей Победе. Особенностью проекта является использование современных технологий виртуальной реальности. С их помощью участники смогут погрузиться в события ВОВ и увидеть их глазами летчика легендарного штурмовика Ил-2, который во время войны производили в Куйбышеве.
Проект стартует 23 февраля в Сызрани. Там он пробудет до 29 февраля, после чего отправится в другие города и района области. До конца года в проекте примут участие все 37 муниципальных образований региона.
Проект будет сопровождать обширная культурная, социальная и деловая программа. Для участников пройдут концерты, посвященные Победе в Великой Отечественной войне. Для школьников проведут Уроки мужества и исторические квесты. А молодые люди встретятся с Героями России и Советского Союза. Так же пройдет большая добровольческая программа. Волонтеры окажут адресную помощь ветеранам, проведут благоустройство мест захоронений
участников ВОВ.
Ключевое событие проекта – посещение зала виртуальной реальности, с прохождением VR-квест-игры, которая позволит стать участником событий Великой Отечественной войны и узнать о подвиге пилота штурмовика Ил-2. Кроме того участники проекта смогут посетить тематическую выставку о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов и работе куйбышевцев в тылу.
Большинство экспонатов были собраны силами поискового движения Самарской области. Как отмечают организаторы проекта, «Внутри истории» позволит каждому узнать и почувствовать, что на самом деле скрывается за словами «Куйбышев – запасная столица», ведь они отражают важнейшую роль, которую играл наш регион в годы Великой Отечественной войны.
Участие в проекте бесплатное, передает пресс-служба облправительства.
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