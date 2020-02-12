В Самаре в честь 75-летия Победы выпустят транспортные карты с новым дизайном
12 февраля 2020 13:49
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В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Единый оператор электронного проездного "Объединенная транспортная карта" при поддержке Департамента транспорта городского округа Самара выпустит карты с праздничным дизайном. Предусмотрено три варианта оформления транспортных карт. Специальный тираж – 5 тысяч экземпляров:
- единая транспортная карта (ЕТК) – 3 тысячи штук;
- карта школьника – 1 тысяча штук;
- студенческая карта – 1 тысяча штук.
Стоимость юбилейных карт будет идентична стоимости обычных транспортных карт. Их можно будет приобрести в офисах оператора «Объединенная транспортная карта» (ул. Фрунзе, 70; ул. Мориса Тореза, 67а).
Тиражировать новые карты начнут на этой неделе. Планируется, что они поступят в продажу в 1 квартале текущего года. О точной дате будет сообщено дополнительно, пишет горадминистрация.
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