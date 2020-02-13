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Новости /  75 лет ПОБЕДЫ  

На станциях метро «Победа» и «Безымянка» в Самаре ведется ремонт

13 февраля 2020 13:34
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На станциях метро «Победа» и «Безымянка» в Самаре ведется ремонт
В целом с основным объемом задач планируется справиться к 1 Мая.

На станциях «Победа» и «Безымянка» самарского метрополитена к 75-летия Победы в Великой Отечественной войне проводятся ремонтно-восстановительные работы, сообщает администрация Самары.
Чтобы минимизировать дискомфорт для пассажиров, и обеспечить безопасность обслуживающего персонала, ремонтные работы ведутся в период так называемых технологических окон – с часа ночи до пяти часов утра. В тоннель работники допускаются только после снятия напряжения с контактного рельса.

В первую очередь приводятся в порядок деформационные швы. На станции «Победа» три таких шва: центральный – над платформой и два шва, разделяющие сооружения самой станции и тоннели. Гидроизоляция деформационных швов необходима для устранения течей. Завершить эти работы подрядчик должен к 15 февраля. После чего планируется устранить недостатки на своде. Там, где в монолитной бетонной кладке есть дефекты, будет произведено вскрытие, затем гидроизоляция, после чего локальные участки будут заделаны строительными составами, побелены и покрашены.

В целом с основным объемом задач планируется справиться к 1 Мая, пишет АиФ Самара.

Кроме того, к 9 Мая во взаимодействии с МБУ «Самараинформресурс» подготовят «Поезд Победы».

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