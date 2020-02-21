75-летие Победы: в Самаре увековечили память Героев Советского Союза

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Напомним, в год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, объявленный Президентом России Владимиром Путиным Годом памяти и славы, в Российской Федерации реализуется патриотический проект «Памяти Героев». В рамках данного проекта Самарским городским Советом ветеранов совместно с Администрацией городского округа Самара и общественной организацией «Герои Отечества» проводится работа по увековечиванию подвига куйбышевцев.«Сегодня знаменательное событии в жизни нашего города – открытие мемориальной доски, посвященной нашему земляку, участнику Великой Отечественной войны, летчику-испытателю легендарного штурмовика Ил-2, Герою Советского Союза Рыкову Константину Константиновичу. Это наша дань памяти героя. Героя и в годы войны, и в мирное время», - сказал Первый заместитель Главы городского округа Самара Владимир Василенко.Памятную доску разместили на улице Садовой, 245. В 1941 году Константин Рыков впервые поднял с заводского аэродрома серийный штурмовик Ил-2. За годы войны Константин Рыков испытал для фронта более двух тысяч боевых самолетов и внес свой неоценимый вклад в Победу над врагом.Летчиком-испытателем он продолжал работать вплоть до конца 50-х годов. Поднимал в небо бомбардировщики, пассажирские самолеты Туполева и их модификации. За мужество и героизм, проявленные при испытании новой авиационной техники, Указом Президиума Верховного Совета СССР полковнику Рыкову было присвоено звание Героя Советского Союза.«В канун 75-летия великой Победы нельзя забывать героев, причастных к ее становлению, поскольку это память о жителях города, принимавших активное участие в борьбе с фашизмом», - подчеркнул председатель Самарской городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Пронин.Также мемориальные доски были открыты еще двум Героям Советского Союза: командиру отделения гвардейского стрелкового полка Виктору Павловичу Синельникову на улице Ерошевского, 70 и командиру воздушно-десантной дивизии Ивану Никитичу Коневу на улице Самарской, 270.«В результате поисковой деятельности Самарской областной организацией «Герои России» издана «Энциклопедия подвига. Самарская область», в которой опубликованы биографии 295 Героев Советского Союза, 41 полного кавалера ордена Славы и 55 Героев Российской Федерации, чьи судьбы связаны с историей Самарской области. Мы создаем большую картину героев Самарской области», - отметил депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Герой Российской Федерации Игорь Станкевич, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистраци