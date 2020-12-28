В Тольятти легковушка врезалась в столб, пострадал пассажир

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27 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП с пострадавшими. При этом 9 человек получили ранения различной степени тяжести. Один человек погиб. По вине нетрезвого водителя не произошла ни одна авария.

Одно из ДТП произошло в 12:10 в Тольятти. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что водитель 1999 года рождения, управляя автомобилем «Лада Гранта», двигался по Поволжскому ш. со стороны ул. Раздольной в направлении Обводного ш. В пути следования, в районе д. 21 по Поволжскому ш., нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, в результате чего допустил наезд на опору дорожного знака. В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля, 1989 года рождения, он был госпитализирован, сообщает облМВД.