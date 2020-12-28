На трассе в Сызрани загорелся автобус с мандаринами и кроликом

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Водителю транспорта чудом удалось не пострадать.

Под Сызранью во время движения на трассе загорелся двухэтажный автобус. Как сообщают очевидцы, все произошло на 890 км федеральной автодороги М-5 в районе поселка Сборный Сызранского района. По имеющимся данным, транспорт вспыхнул в движении около 9:00 28 декабря. Водителю пришлось применить экстренное торможение, чтобы вовремя эвакуироваться. Ему удалось избежать травм. По некоторой информации, автобус перевозил новогодние подарки: мандарины и другие вещи. Также в салоне находился кролик, который серьезно обгорел. Автобус двигался из Махачкалы в Нижневартовск и практически полностью выгорел изнутри, пишет КТВ-Луч.



