В снегопад в Самарской области водитель врезался в КАМАЗ и погиб

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Полицейские проводят проверку по факту ДТП, которое произошло в Кинельском районе на автодороге М5 Урал Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск 18 декабря.

Водитель 1952 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 21074, в условиях снегопада, двигаясь со стороны г. Самара в направлении г. Оренбург в пути следования допустил занос своего автомобиля, выехал на правую обочину, после чего совершил выезд на ранее занимаемую полосу.

Там он столкнулся с автомобилем КАМАЗ в составе с прицепом Нефаз, под управлением водителя 1975 года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ 21074 скончался на месте ДТП, сообщает облМВД.