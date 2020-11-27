В этом году в Самарской области наблюдается снижение количества пожаров, погибших и травмированных на них людей

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26 ноября первый вице-губернатор-председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Участие в совещании приняли представители федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Самарской области, главы муниципальных образований. Заседание прошло в режиме видеоконференцсвязи.

В начале совещания его участники подвели итоги весенне-летнего пожароопасного периода 2020 года, а также обсудили меры по обеспечению пожарной безопасности в зимнее время. Как доложил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Самарской области – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Владислав Садовский, за прошедший период текущего года на территории региона зарегистрировано 9467 пожаров. «В этом году наблюдается снижение количества пожаров, погибших и травмированных на них людей, - отметил он. - Основные причины, по которым происходят пожары – неосторожное обращение с огнем, 77%». По информации областного МЧС, по результатам было возбуждено 1314 административных дел. За нарушение порядка выжигания сухой травы, сжигания мусора привлечено к административной ответственности 772 человека. В рамках профилактической работы сотрудниками территориальных отделов надзорной деятельности было осуществлено 120 выездов в составе межведомственных групп.

На учете государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России по Самарской области находятся 2084 отопительные котельные. К настоящему времени с руководителями и персоналом объектов проведено более 300 противопожарных инструктажей, ведется профилактическая работа.

«Очень важно усилить разъяснительную работу с населением, в первую очередь это касается правил эксплуатации отопительных приборов, газового оборудования. В подведомственных учреждениях – организовать проверку состояния автоматических систем противопожарной защиты, содержания эвакуационных путей и выходов, работоспособности противопожарного водоснабжения. Провести дополнительные тренировки, инструктажи с персоналом по действиям в случае возникновения пожара. Делать всё возможное, чтобы не допустить таких ситуаций, но быть к ним готовыми», - подчеркнул Виктор Кудряшов.

О работе добровольных пожарных команд в губернии доложил руководитель департамента по вопросам общественной безопасности Юрий Иванов. Он рассказал, что в 28 муниципальных образованиях области действуют 144 добровольные пожарные команды (610 человек, 155 единиц пожарной техники). В этом году они выезжали на пожары 1363 раза, это 12% от общего количества выездов подразделений противопожарной службы Самарской области. Самостоятельно ими ликвидировано 210 пожаров. Ю.Иванов особо отметил работу добровольных пожарных команд в Ставропольском, Похвистневском, Сергиевском, Кинельском, Кошкинском районах.

Также на заседании комиссии был рассмотрен вопрос, который касается обеспечения безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период. Начальник центра государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Самарской области Александр Старов рассказал, что основными причинами гибели людей на водных объектах в это время является неосторожность, несоблюдение правил безопасного поведения. Чтобы предотвратить несчастные случаи, с 1 ноября по 31 марта проводится месячник безопасности людей на водных объектах, в том числе патрулирование с привлечением спасателей, органов внутренних дел, разъяснительная работа среди населения, организация временных спасательных постов, установка предупреждающих аншлагов в местах массового выхода людей на лед.