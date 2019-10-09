В Волгограде спасатели сняли трехлетнего ребенка с окна восьмого этажа

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По информации ведомства, в среду около 17 часов по местному времени (16.00 мск) поступило сообщение о том, что маленький ребенок стоит в открытом окне с москитной сеткой на 8 этаже дома в Дзержинском районе Волгограда."К месту немедленно были направлены пожарные расчеты, которые при помощи автолестницы проникли в квартиру и предотвратили трагедию. Родителей дома не оказалось", - сказали в ведомстве. Как отметил собеседник агентства, ребенку около трёх лет.По информации областного ГУМВД, после спасения малыша передали сотрудникам полиции, которые также приехали на место после звонка в экстренные службы, его мать разыскивается.