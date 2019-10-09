Я нашел ошибку
сегодня  Среда, 9 октября, 23:47
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +3 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 09/10:
USD 65.1
0.23
EUR 71.45
0.21
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Волгограде спасатели сняли трехлетнего ребенка с окна восьмого этажа

9 октября 2019 21:46
81
Маленький ребенок стоял в открытом окне с москитной сеткой на 8 этаже дома.
Трехлетний ребенок, оставшийся дома один, стоял в окне на восьмом этаже дома в Волгограде, сотрудники МЧС спасли его с помощью автолестницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по Волгоградской области.

По информации ведомства, в среду около 17 часов по местному времени (16.00 мск) поступило сообщение о том, что маленький ребенок стоит в открытом окне с москитной сеткой на 8 этаже дома в Дзержинском районе Волгограда.

"К месту немедленно были направлены пожарные расчеты, которые при помощи автолестницы проникли в квартиру и предотвратили трагедию. Родителей дома не оказалось", - сказали в ведомстве. Как отметил собеседник агентства, ребенку около трёх лет.

По информации областного ГУМВД, после спасения малыша передали сотрудникам полиции, которые также приехали на место после звонка в экстренные службы, его мать разыскивается. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
9 октября 2019  14:38
Замгендиректора компании «Нефтеперевалка» отпущен из СИЗО под домашний арест. Перед выходом из-за решетки он успел дать показания против бывшего директора и владельца компании Светланы Балабай.
Решетка разделила «загрязнителей» нефтепровода «Дружба»
Замгендиректора компании «Нефтеперевалка» отпущен из СИЗО под домашний арест. Перед выходом из-за решетки он успел дать показания против бывшего директора... Закон
219
8 октября 2019  22:30
Теперь дело будет вновь будет рассматривать Мещанский суд, в новом составе. Решение об отмене фигурантам меры пресечения осталось в силе.
Суд отменил возврат дела Серебренникова и "Седьмой студии" в прокуратуру
Теперь дело будет вновь будет рассматривать Мещанский суд, в новом составе. Решение об отмене фигурантам меры пресечения осталось в силе.  Закон
283
8 октября 2019  20:21
Алибасов хочет получить компенсацию в размере 100 млн рублей из-за того, что якобы перепутал бутылку
Представители "Ашана" — Алибасову: "Крот" нужно заливать в трубы, а не в себя
Алибасов хочет получить компенсацию в размере 100 млн рублей из-за того, что якобы перепутал бутылку "Крота" с напитком из-за яркой упаковки средства для... Закон
301
8 октября 2019  14:41
По данным эксперта, Марьянова можно было бы спасти, своевременно направив в лечебное учреждение.
Главу реабилитационного центра, где умер актер Дмитрий Марьянов, будут судить за неоказание врачебной помощи
По данным эксперта, Марьянова можно было бы спасти, своевременно направив в лечебное учреждение.  Закон
322
4 октября 2019  20:43
Возбуждены два уголовных дела по статье «Служебный подлог, повлекший нарушение интересов общества и государства», ему угрожает до 4 лет лишения свободы.
Чиновник кинельского КУМИ подделал документы на земельные участки и сам придумал им кадастровые номера
Возбуждены два уголовных дела по статье «Служебный подлог, повлекший нарушение интересов общества и государства», ему угрожает до 4 лет лишения... Закон
686
4 октября 2019  16:40
Промышленный районный суд Самары приговорил к двум годам и семи месяцам колонии общего режима бывшего воспитанника детдома за кражу шоколадок на 1,6 тысячи рублей.
В Самаре бывший детдомовец получил срок за кражу шоколадок
Промышленный районный суд Самары приговорил к двум годам и семи месяцам колонии общего режима бывшего воспитанника детдома за кражу шоколадок на 1,6 тысячи... Закон
464
4 октября 2019  14:43
"Есть ли границы у детских шалостей?.. "
Учительница в Красноярске обратилась в полицию из-за злой шутки учеников
"Есть ли границы у детских шалостей?.. "  Закон
449
Весь список
Происшествия
9 октября 2019  21:46
Маленький ребенок стоял в открытом окне с москитной сеткой на 8 этаже дома.
В Волгограде спасатели сняли трехлетнего ребенка с окна восьмого этажа
Маленький ребенок стоял в открытом окне с москитной сеткой на 8 этаже дома.  Происшествия
80
9 октября 2019  16:59
В городе для поимки злоумышленников введен план "Перехват.
В Москве грабители с топором и пистолетом напали на мужчину
В городе для поимки злоумышленников введен план "Перехват.  Происшествия
149
9 октября 2019  15:40
Полиция призывает жителей оставаться дома, предполагаемые преступники скрылись на автомобиле.
В немецком городе Галле неизвестный открыл стрельбу по людям
 Полиция призывает жителей оставаться дома, предполагаемые преступники скрылись на автомобиле.  Происшествия
179
Весь список
Криминал
9 октября 2019  10:54
В Тольятти председатель ТСЖ похитил коммунальные платежи Возбуждено уголовное дело.
В Тольятти председатель ТСЖ похитил коммунальные платежи
Возбуждено уголовное дело. Криминал
206
9 октября 2019  10:45
В Сызрани мужчина после застолья с незнакомцами лишился машины
В Сызрани мужчина после застолья с незнакомцами лишился машины
.Полицейские задержали подозреваемого в краже автомобиля. Криминал
181
9 октября 2019  10:35
В Жигулевске женщина ограбила пенсионера Во время разговора со знакомой он достал из кармана пенсию.
В Жигулевске женщина ограбила пенсионера
Во время разговора со знакомой он достал из кармана пенсию. Криминал
241
Весь список


Видео
9 октября 2019  12:32
Самарцам дают вредные советы на тему, что не нужно смывать с городскую систему канализации
Самарцам дают вредные советы на тему, что не нужно смывать в городскую систему канализации
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик.  
ЖКХ
439
3 октября 2019  09:14
Заседание Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения, пройдет в конце месяца
Заседание Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения, пройдет в конце месяца
   Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
445
1 октября 2019  11:37
Сбербанк принял участие в Цифровой прокачке Самарской области
Сбербанк принял участие в «Цифровой прокачке» Самарской области
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
372
21 сентября 2019  09:44
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Пожару присвоен второй ранг.
Происшествия
562
17 сентября 2019  10:59
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря.
В стране
600
10 сентября 2019  10:30
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Певец обещал выступить еще раз.
Социум
774
Весь список

Фоторепортажи
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
858
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
1374
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
984
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1237
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1414
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
868
Весь список

Мероприятия
Куйбышевская железная дорога отметила 145-летний юбилей
В Центральной библиотеке Сызрани открылась Всероссийская художественная выставка «Скульптура малых форм и гобелен»
Школьники региона примут участие в областной Неделе труда и профориентации «Семь шагов к профессии»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Октябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные