В Турции погибла пятилетняя девочка из России

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По информации издания, отец ребенка взял напрокат трехколесный электрический велосипед и поехал с семьей в каньон Гейнюк. На одном из поворотов он не справился с управлением, и транспортное средство вылетело с дороги. Девочка при падении ударилась головой о камни.На попутной машине родителям удалось довезти ребенка до больницы. Девочку немедленно отправили в операционную, но, несмотря на усилия врачей, спасти ей жизнь не удалось.В генконсульстве России в Анталье не смогли оперативно прокомментировать информацию.