В Тольятти задержали подозреваемого в краже велосипеда

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В полицию Тольятти обратилась жительница Автозаводского района с заявлением о пропаже велосипеда. Женщина сообщила, что оставила его в подъезде дома, где она проживает на улице Автостроителей. Сумма ущерба составила более 9 тысяч рублей.Разыскивая похищенное транспортное средство, стражи правопорядка в одном из ломбардов города обнаружили велосипед, схожий по приметам с украденным. В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники органов внутренних дел установили, что кражу транспортного средства, предположительно, совершил 23-летний местный житель. По данным полиции, молодой человек не работает, ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи. Задержанный сознался в совершения преступления и сообщил, что вырученные от продажи велосипеда деньги потратил на алкогольные напитки.О краже возбуждено уголовное дело. В скором времени похищенное будет изъято и возвращено законному владельцу. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.Сотрудники полиции напоминают: не оставляйте имущество без присмотра, если все же велосипед приходится оставлять, то обязательно пристегивайте его велозамком – даже если отлучаетесь буквально на минуту, чтобы забежать в магазин, сообщает облМВД.