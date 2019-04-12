В Сызрани рыбак вплавь спас пятерых детей на оторвавшейся от берега льдине

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7 апреля Сергей приехал из села Вязовка порыбачить в районе РМЗ. Во время рыбалки он увидел, как игравшие на берегу дети забежали на льдину, которая оторвалась и начала отплывать от берега. В ловушке оказались пять детей, включая девочку возрастом около трех лет.Они кричали от ужаса.Сергей побежал за ними по льду. Лед стал крошиться и мужчина оказался в воде. Вплавь добрался он до льдины и стал толкать ее к берегу. Дети спаслись, а мужчина не смог самостоятельно выбраться и начал тонуть.В итоге Сергея спас незнакомый мужчина, который рыбачил поблизости. Он подбежал к воде и протянул утопающему палку, а потом вытащил его на берег.После долгого пребывания в холодной воде, герою потребовалась помощь врачей.