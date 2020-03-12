В Самаре легковушка сбила подростка

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За прошедшие сутки в Самаре произошло 4 ДТП, в результате которых 4 человека получили травмы различной степени тяжести. 1 из пострадавших несовершеннолетний.Так, накануне, 15.55 водитель – мужчина, 1981 г.р., управляя автомобилем Лада, двигался по ул. 22 Партсъезда в районе строения № 43 «Г» не уступил дорогу и допустил наезд на 14-летнего подростка, который переходил проезжую часть ул. 22 Партсъезда справа налево по ходу движения ТС, по нерегулируемому пешеходному переходу.В результате ДТП пешеход госпитализирован в одну из городских больниц.Госавтоинспекция г. Самары обращается ко всем водителям с просьбой: снижать скорость, при приближении к нерегулируемым пешеходным переходам! Особую осторожность проявлять при появлении на проезжей части несовершеннолетних и помнить, что управляя источников повышенной опасности Вы ответе не только за себя, но и за жизни окружающих людей. Желаем вам удачного дня и безопасных дорог!