В Париже загорелся собор Парижской Богоматери
15 апреля 2019 21:51
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Возгорание в соборе подтвердили в департаменте пожарной охраны Парижа, сообщает AFP. На видео, опубликованном в соцсетях, виден столб дыма и огня над собором.
Первый заместитель мэра Парижа Эмманюэль Грегуар сообщил в Twitter, что в соборе «крупный пожар», призвал эвакуировать территорию близ исторического памятника и попросил прохожих не подходить к зданию.
В полиции Парижа также обратились к горожанам с призывом избегать посещения места пожара, чтобы не препятствовать работе экстренных служб и проезду машин скорой помощи.
Собор последнее время находился на реставрации, у стен здания были установлены строительные леса. Как писала Le Parisien, в апреле строители вели работы на крыше здания, пытаясь восстановить исторический вид шпиля.
«Мы общаемся онлайн с туроператорами. Сейчас пока никакой информации от них по пострадавшим россиянам не поступало, по крайней мере по организованным туристическим группам. Возможно, кто-то мог пострадать, кто туда сам забрел, но среди организованных туроператорами групп пострадавших нет», — заявил РБК директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.
Корреспондент РБК не смог дозвониться до посольства Франции в Москве.
Строительство собора парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари) началось в 1163 году и закончилось в XIV веке. Он является кафедральным собором архиепархии Парижа и одной из главных достопримечательностей столицы Франции. В соборе проводились коронации французских монархов, в том числе и Наполеона Бонопарта. Ежегодно собор посещают до 13 млн туристов.
В июне 2017 года на полицейских, дежуривших близ собора, совершил нападение террорист-одиночка, вооруженный молотком и ножами. Один полицейский пострадал, сам нападавший был ранен ответным огнем. Из-за нападения в соборе оказались заблокированы порядка 900 туристов.
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