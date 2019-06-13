В Новосибирской области молния убила школьницу по дороге домой
13 июня 2019 19:20
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Инцидент произошёл в селе Новотырышкине, когда несовершеннолетняя возвращалась домой из школы.
Сотрудники регионального СУ СК РФ проводят проверку по факту случившегося.
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