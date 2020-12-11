В Кинельском районе молодой водитель врезался в столб

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ДТП произошло 10 декабря в Кинельском районе с. Бобровка.

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что молодой человек 2000 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ 2108», двигался по ул. Кирова со стороны ул. Восточной в направлении ул. Полевой, не верно выбрал скорость движения, обеспечивающую возможность постоянного контроля за управлением транспортным средством, в результате чего допустил столкновение с препятствием (световой опорой). В результате ДТП пострадал водитель автомобиля, он был госпитализирован, сообщает облМВД.