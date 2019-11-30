В Чапаевском ТЦ была проведена полная эвакуация из-за пожара на чердаке

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По прибытию пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит горение внутри чердачного помещения, объявлен повышенный ранг вызова – Пожар №2.В 17:06 объявлена локализация пожара. В 17:16 объявлена ликвидация открытого горения.Площадь пожара составила 50 квадратных метров - горело потолочное перекрытие.Погибших и пострадавших нет, проведена полная эвакуация.Всего эвакуировано 50 человек, из них 5 детей.Для ликвидации пожара привлечены 83 человека и 26 единиц техники, в том числе от МЧС России 61 человек, 18 ед. техники, из них 4 автолестницы и 5 автоматических коленчатых подъемников. Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электропроводки на 3 этаже здания в помещении кухни детской игровой комнаты.Пожары в общественных местах, особенно в торговых центрах, самые опасные по своим последствиям — огонь распространяется по зданию с огромной скоростью, в связи с этим Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает жителям региона о правилах безопасного поведения, при посещении торговых центров:- посещая торговый центр, нужно обязательно познакомится с планами эвакуации – они должны быть на самых видных местах;- родителям необходимо хотя бы приблизительно запомнить планировку торгового центра и показать ребенку - в какую сторону выходить (в сторону лестницы или запасного выхода);- посмотреть с детьми места со средствами для пожаротушения (покажите им – огнетушители!)- если вы почувствовали запах дыма, предупредите об этом других – не стесняйтесь кричать!;- позвоните по номеру 01 или 101, сообщите адрес и свою фамилию;- бегите к специальным выходам, они светятся и подписаны — “Выход” (их можно найти по специальным указателям на стенах, обычно они зеленые с белым человечком);- если задымление сильное, смочите водой что-нибудь из своей одежды (любой жидкостью), дышите через ткань, пригнитесь к полу, т.к. сильный дым обычно наверху;- ни в коем случае не пользуйтесь лифтами и эскалаторами! Даже если вам кажется, что задымление небольшое.- не поднимайтесь на верхние этажи.Берегите себя и своих детей, будьте осторожны, передает пресс-служба облМЧС.Фото: пресс-служба облМЧС