Тольяттинец задержан за попытку купить допинг по почте

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33-летний житель Тольятти был задержан Самарскими таможенниками при получении посылки с сильнодействующими веществами.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий должностными лицами Самарской таможни был задержан уроженец города Тольятти. 33 –летний парень попытался получить посылку с лекарственными препаратами из республики Беларусь.«Свою вину полностью признаю. Я прекрасно знал о противоправности моих действий, но понадеялся на то, что может не поймают,» - пояснил задержанный.Всего в почтовом отправлении находилось 200 таблеток.Проведенная экспертиза показала, что товар содержит - "станозолол». Данное вещество относится к сильнодействующим и запрещены к перемещению через таможенную границу Евразийского экономического союза, в том числе, запрещены в пересылке в международных почтовых отправлениях.По факту незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих веществ в международных почтовых отправлениях, самарскими таможенниками против молодого человека возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 226.1 УК РФ.Санкции этой статьи предусматривают наказание, в виде лишения свободы от 3 до 7 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей, сообщает пресс-служба Самарской таможни.