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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Тело водителя перевернувшегося гидроцикла обнаружили в нескольких километрах от места аварии

31 июля 2019 21:22
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Гидроцикл от удара о высокую волну перевернуло в 500 метрах от берега напротив села Бестужевка.
На пульт оперативного дежурного поступило сообщение, что напротив Сызрани в Застенной Воложке на судовом ходу перевернулся гидроцикл с тремя людьми на борту.

По предварительным данным водитель гидроцикла 1985 года рождения в шторм (без спасательного жилета) начал пересекать Волгу с пассажиром и ребёнком на борту. Гидроцикл от удара о высокую волну перевернуло в 500 метрах от берега напротив села Бестужевка.

Двоих пострадавших — мужчину и одиннадцатилетнего ребёнка подняли из воды очевидцы на проходящей мимо яхте. Они на момент аварии были в спасательных жилетах. Водитель гидроцикла потерял сознание и ушёл под воду.

Спасатели ПСС Сызрани были направлены к месту происшествия. Сильный шторм на Волге осложнял водолазные поиски мужчины.

Совместно с сотрудниками Сызранского линейного отдела полиции мужчину искали на протяжении трех дней, но результата не было.

31 июля в полицию Сызрани обратились очевидцы, они утверждали, что напротив поселка Новокашпирский на фарватере видят тело утонувшего человека.

Дежурная смена спасателей отправилась к указанному месту.

Тело утонувшего мужчины было транспортировано на Сызранскую спасательную станцию, где родственники опознали пропавшего 28 июля мужчину 1985 года рождения, передает пресс-служба ПСС Самарской области. 


Фото:   пресс-служба ПСС Самарской области
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