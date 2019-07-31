Тело водителя перевернувшегося гидроцикла обнаружили в нескольких километрах от места аварии

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На пульт оперативного дежурного поступило сообщение, что напротив Сызрани в Застенной Воложке на судовом ходу перевернулся гидроцикл с тремя людьми на борту.По предварительным данным водитель гидроцикла 1985 года рождения в шторм (без спасательного жилета) начал пересекать Волгу с пассажиром и ребёнком на борту. Гидроцикл от удара о высокую волну перевернуло в 500 метрах от берега напротив села Бестужевка.Двоих пострадавших — мужчину и одиннадцатилетнего ребёнка подняли из воды очевидцы на проходящей мимо яхте. Они на момент аварии были в спасательных жилетах. Водитель гидроцикла потерял сознание и ушёл под воду.Спасатели ПСС Сызрани были направлены к месту происшествия. Сильный шторм на Волге осложнял водолазные поиски мужчины.Совместно с сотрудниками Сызранского линейного отдела полиции мужчину искали на протяжении трех дней, но результата не было.31 июля в полицию Сызрани обратились очевидцы, они утверждали, что напротив поселка Новокашпирский на фарватере видят тело утонувшего человека.Дежурная смена спасателей отправилась к указанному месту.Тело утонувшего мужчины было транспортировано на Сызранскую спасательную станцию, где родственники опознали пропавшего 28 июля мужчину 1985 года рождения, передает пресс-служба ПСС Самарской области.Фото: пресс-служба ПСС Самарской области