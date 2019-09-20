Неизвестные воры дважды атаковали банкоматы Альфа-банка и чуть не унесли 23,5 млн рублей, 26,5 тысяч евро и $3000

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Второй раз то же отделение пытались обокрасть уже в начале августа 2019 года, на этот раз объектом интереса преступника стал банкомат, в котором находились 12,676 млн руб. и 7900 евро. Группа быстрого реагирования, выехавшая на место ЧП, обнаружила там фрагмент электрического провода и пятилитровый газовый баллон со шлангом.Как свидетельствуют записи камер видеонаблюдения, в обоих случаях действовал один и тот же мужчина 30-35 лет, среднего роста и телосложения, одетый в синюю олимпийку и темные брюки. Полиция подумала месяц и возбудила уголовные дела по статье «Покушение на кражу в особо крупном размере».