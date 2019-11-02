На трассе "Самара-Бугуруслан» при столкновении двух автомобилей погиб один из водителей

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Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, произошедшего сегодня в 15-30 час. на 42 км "Самара-Бугуруслан», в котором погиб 1 человек и пострадали двое.По предварительным данным полиции, водитель автомобиля «Лада Калина» выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем «Хюндай эланта».В результате столкновения погиб водитель машины Калина 1985 года рождения.Пассажирка калины 1990 г.р. и водитель Хюндая 1995 гр. обратились за медицинской помощью.На месте происшествия работали сотрудники полиции, оказывали помощь пострадавшим, обеспечили сохранность места ДТП, установили и опросили очевидцев.По факту ДТП будет проведена проверка, по результатам которой принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.