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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

На Хрящевском шоссе произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей Калина и Хендай

13 июля 2019 14:24
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71-летний водитель автомобиля Калина оказался зажатым в салоне своего автомобиля.
В 06:13 спасатели поисково-спасательного отряда города Тольятти выехали на 18 км Хрящевского шоссе, где произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей Калина и Хендай.

71-летний водитель автомобиля Калина оказался зажатым в салоне своего автомобиля.

Пострадавшего транспортировали в машину скорой помощи для дальнейшей госпитализации в больницу.

В 07:03 аварийно-спасательные работы на месте происшествия были завершены, передает пресс-служба ПСС по Самарской области.



Фото:     пресс-служба ПСС по Самарской области
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