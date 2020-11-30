Лада Гранта в Самарской области перевернулась в кювет, пострадали двое

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В Кинель-Черкасском районе в 21:30 водитель 1971 года рождения, управляя автомашиной Лада двигался по 42 км. 700 м. автодороги Самара-Бугуруслан-Березняки со стороны с. Кинель-Черкассы в направлении с. Березняки. В пути следования не справился с управлением, допустил съезд с дороги в левый кювет по ходу движения транспортного средства с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пострадали водитель автомобиля Лада Гранта и пассажир 1976 года рождения, доставлены в медицинское учреждение, сообщает облМВД.