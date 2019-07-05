Две женщины погибли при опрокидывании прогулочного катамарана в Черном море
5 июля 2019 21:38
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Информацию подтвердил и источник «Интерфакса» в министерстве здравоохранения Краснодарского края. «К сожалению, спасти двоих пострадавших не удалось, они умерли по дороге в больницу», — сказал собеседник.
Ранее краевое МЧС сообщало, что, по предварительным данным, на борту находились 43 человека. Предполагалось, что всех спасли.
«На месте работает следственно-оперативная группа, ситуация находится на контроле следственного управления на транспорте Следственного комитета России», — заявили РБК в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю.
В сообщении Южного следственного управления на транспорте СКР говорится, что следственные органы начали доследственную проверку по факту произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.
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