Два человека пострадали при обрушении моста в Оренбурге
2 декабря 2019 21:28
118
Обрушилась конструкция, находящаяся на улице Терешковой, на въезде в город со стороны колхоза Ленина. «При проведении ремонтных работ и проезде большегрузного автомобиля с полуприцепом произошло обрушение пролета на площади около 200 м», — говорится в сообщении. Причины произошедшего устанавливаются.
Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Движение и жизнедеятельность жителей не нарушена, организованы пути объезда, добавили в ведомстве.
По данным Orenday, во время происшествия на мосту находился автомобиль Lada Priora, водитель которого пострадал. 1743.ru пишет, что его увезли в больницу. По данным интернет-портала, на мосту в момент происшествия также был грузовик Scania.
Фото: orenburg / VK/РБК
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
2 декабря 2019 21:01
Башкирское «ННК «Экспорт» попало в Самаре под уголовную статью за ввоз бензина из Казахстана. Закон
165
2 декабря 2019 17:43
Уже сейчас ясно, что преступление было заказным и, вероятно, связано с неприязнью заказчика к парламентарию, указали в полиции. Закон
155
2 декабря 2019 16:38
Китайские полуфабрикаты пытались ввезти в Россию по поддельным документам . Закон
193
1 декабря 2019 17:35
Земфира заставляла адептов зверски издеваться над своими детьми при малейших шалостях. Закон
352
30 ноября 2019 16:41
Взятка предназначалась "за решение вопроса об отмене постановления о прекращении уголовного дела". Закон
568
29 ноября 2019 22:07
Она рассказала, что раскаялась в своём поступке и с чистосердечным признанием обратилась в полицию. Закон
546
29 ноября 2019 18:35
Крестьянско-фермерское хозяйство «Пречистенское» заплатит штраф в 100 тысяч рублей за то, что скопировало и продало чужую упаковку для биогумуса. Закон
561
Происшествия
2 декабря 2019 21:28
Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Происшествия
117
2 декабря 2019 19:21
На месте работали 27 спасателей и 6 единиц техники. Происшествия
167
2 декабря 2019 13:26
Одна из них попала в больницу. Происшествия
210
Криминал
2 декабря 2019 11:44
Теперь его ждет суд. Криминал
221
2 декабря 2019 11:30
Ущерб составил более 45 миллионов 686 тысяч рублей. Криминал
225
2 декабря 2019 10:40
Теперь ему грозит лишение свободы на срок до двух лет. Криминал
199
Видео
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
227
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
403
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
362
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
685
3 ноября 2019 10:28
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло. Социум
1015
1 ноября 2019 13:31
Очевидица записала видео инцидента. Происшествия
918
Фоторепортажи
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
416
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
648
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1836
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2342
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1607
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1951
Мероприятия