Девять человек пострадали при обрушении на спортивных играх в Якутии

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— На игру сборных Амгинского улуса и Нерюнгринского района пришло огромное число болельщиков, не все смогли поместиться на зрительские трибуны спорткомплекса. Некоторые из них забрались на неположенные ограждения батареи вдоль стен. В пылу азарта болельщики вели себя очень активно, и деревянная конструкция не выдержала и обрушилась, — пояснил агентству спортивный обозреватель Александр Посельский.Он добавил, что среди пострадавших девять человек — болельщики и лидеры женской команды по волейболу Амгинского улуса. Некоторые потеряли сознание.— Скорая прибыла очень оперативно. С места увезли девятерых. Сейчас всех, кроме одного, отпустили по домам, — добавил Посельский.