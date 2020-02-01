ДТП на железнодорожном переезде в Самарской области

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Сегодня в 10 часов 17 минут на железнодорожном переезде между станциями Чагра и Разенский Куйбышевской железной дороги водитель автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом.Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось.В результате ДТП пострадавших нет, схода и повреждения подвижного состава нет, устройства инфраструктуры не повреждены. На график движения пассажирских поездов ДТП не повлияло, передает пресс-служба КбшЖД.