БМД с украинскими военными утонула на глазах у инструкторов НАТО
22 июля 2019 22:55
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В итоге погибли три бойца ВСУ, заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.
ЧП произошло на глазах у инструкторов НАТО, под руководством которых и проходили учения.
В ДНР заявили, что украинское командование намерено обнародовать данные о гибели силовиков после окончания выборов в Верховную раду.
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