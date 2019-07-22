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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

БМД с украинскими военными утонула на глазах у инструкторов НАТО

22 июля 2019 22:55
175
Погибли три бойца ВСУ.
Боевая машина десанта с украинскими военнослужащими внутри утонула во время учебной переправы через реку во Львовской области, передает life.ru.

В итоге погибли три бойца ВСУ, заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.

ЧП произошло на глазах у инструкторов НАТО, под руководством которых и проходили учения.

В ДНР заявили, что украинское командование намерено обнародовать данные о гибели силовиков после окончания выборов в Верховную раду. 
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Комментарии



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