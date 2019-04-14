В Тольятти столкнулись автобус Пежо и иномарка БМВ

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Вечером 13 апреля в Тольятти водитель 1963 г.р., управляя автобусом Пежо, ехал по Приморскому бульвару. На регулируемом перекрестке Приморского бульвара – ул. Революционная, при повороте налево на зеленый сигнал светофора, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с БМВ Х-6, под управлением водителя 1982 г.р., который двигался в прямом встречном направлении.В результате ДТП пострадали пассажиры автобуса Пежо, женщина и девушка-школьница, сообщает облМВД. Им назначено амбулаторное лечение.