В Самарской области браконьер застрелил лося

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В дежурную часть отделения полиции №35 (по Шигонскому району) МУ МВД России «Сызранское» поступило сообщение от специалиста Департамента охоты и рыболовства по Самарской области. Мужчина сообщил о том, что в овраге в Шигонском районе обнаружен труп лося.По указанному в сообщении адресу была направлена следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции осмотрели место происшествия и обнаружили части дикого животного, которые неизвестный злоумышленник не успел увезти.Также были обнаружены и изъяты пластиковые сани, на которых предположительно разделанная туша перевозилась к автомобилю для дальнейшей транспортировки.В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению может быть причастен безработный ранее судимый за совершение грабежа житель города Сызрань 1984 года рождения. Данная информация нашла своё подтверждение.По месту проживания злоумышленника была обнаружена часть туши лося, а также оружие, из которого предположительно было убито животное.Ущерб, причинённый злоумышленником составил 80 000 рублей, что является крупным размером.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет, сообщает облМВД.