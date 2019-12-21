Тольяттинских детей накормили тухлым мясом
21 декабря 2019 12:02
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О ЧП первым вчера сообщил городской паблик «Тольятти» в соцсети «ВКонтакте». По данным паблика, «сотрудники прокуратуры, ФСБ, МВД и ветеринарных служб накрыли производство мясной продукции из павших и больных животных, которое поступало в детские сады и школы города». Поставщиками тухлятины были фирмы «Мясная провинция» и «Мясной провиант». Обе зарегистрированы по одному адресу (Тольятти, улица Базовая, 20). По данным ИАС «СПАРК-Интерфакс», в системе госзакупок данные юрлица не работали.
Проверка установила, что на складах на улице Базовой хранилось более 50 тонн мяса «неизвестного происхождения без документов и клейм, с признаками гниения, болезней, предназначенного для поставки через посредников в детские сады и школы Тольятти, а также в различные учреждения области. Такое „мясо“ разделывалось, вымачивалось в уксусной кислоте, специальных химических растворах и приправах для устранения неприятного запаха и придания товарного вида, после чего замораживалось для дальнейшей реализации» (паблик «Тольятти»). Приводятся данные некоей экспертизы, которая якобы показала, что продукция «произведена из павших и больных животных, мясо которых не пригодно для употребления в пищу. Выявлено наличие трупного яда, кишечной палочки и других опасных инфекций». По данным паблика, поставщики фирм г-жи Рябининой регулярно приобретали в селах и деревнях соседних областей мясо павших животных с признаками разложения или болезней, которое подлежало захоронению в скотомогильниках. То же гнилое мясо якобы уже найдено в нескольких детских садах Тольятти, Самары и Сызрани по результатам отобранных силовиками проб, пишет СО ОНЛАЙН.
Как сообщает пресс-служба областного СУ СК, по данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет». Информацию, опубликованную в соцсетях, сегодня подтвердил и депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. «К сожалению, это правда. Факты поставок мяса неизвестного происхождения в школы и детсады вскрылись в ходе проверок, инициированных областными властями. Возбуждено уголовное дело, оно взято на личный контроль руководством ГУМВД.Со своей стороны буду держать руку на пульсе», — пишет Хинштейн на своей страничке в «Твитттере».
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