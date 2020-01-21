Самарцев предупреждают об опасности схода снега с крыш домов
21 января 2020 09:33
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«Газпром газораспределение Самара» напоминает жителям Самарской области об опасности схода снежных лавин с крыш домов.
Повреждения из-за схода подтаявшего снега зафиксированы в Жигулевске и его окрестностях. Сотрудники компании оперативно устранили неполадки: ставили временные заглушки, проводили сварочные работы по восстановлению поврежденных газовых труб.
Плюсовая температура в сочетании со снегопадами продолжатся на территории Самарской области в течении недели, поэтому сотрудники «Газпром газораспределение Самара» в усиленном режиме мониторят территорию обслуживания, а также проводят разъяснительную работу среди населения.
В соответствии с постановлением Правительства РФ №290 от 03.04.2013г. "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания жилого дома.." входит проверка и, при необходимости, очистка кровли от скопления снега и наледи. Обращаем ваше внимание, что согласно ст. 9.10 "Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" повреждение газопроводов, совершенное по неосторожности, влечет за собой наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 1500 рублей. Следовательно, снег с крыш многоквартирных домов должны чистить управляющие компании, а крыши частных домов – сами жители.
На основании вышеизложенного, в целях предотвращения нарушения целостности газопровода и недопущения аварийной ситуации, просим своевременно чистить кровли жилых домов от скопления снега и наледи, а также не допускать скопление снега и не перегораживать зоны газораспределительных сетей.
«Такие снежные зимы, как эта, прибавляет работы всему предприятию, и мы стараемся исключить внештатные ситуации. Кроме планового технического мониторинга сетей наши сотрудники ведут разъяснительную работу среди населения, особенно в частном секторе, где снег с крыш должны убирать сами жители. Также потребителям необходимо строго соблюдать правила безопасности и при запахе газа, сообщать о факте обнаружения утечки в аварийно – диспетчерскую службу по номерам 04, 104, 112, 8(84862) 2-44-04», - отметил генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Самара» Виталий Коротких.
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