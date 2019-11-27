Россиянка, пострадавшая в ДТП с автобусом в Доминикане, лишилась обеих рук
27 ноября 2019 14:02
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Одна из россиянок, пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Доминикане, лишилась обеих рук, сообщил РИА Новости Михаил Евдокимов, который руководит отделением посольства России в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана. Он также рассказал, что почти все пострадавшие – москвичи. Дипломат также подтвердил, что среди попавших в ДТП туристов есть дети. Сейчас двое из них находятся в больнице. Их жизни ничего не угрожает.
Авария произошла накануне неподалеку от города Игуэй. Автобус, отвозивший российских туристов в аэропорт столкнулся с грузовиком. По предварительным данным, случилось это из-за того, что водитель большегруза решил резко перестроиться. После столкновения автобус перевернулся. В салоне находились 39 граждан России. 27 из них госпитализированы, еще семеро вылетели в Москву, остальные размещены в гостиницах.
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