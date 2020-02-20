На ул. Волгина в Самаре водитель иномарки сбил женщину

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ДТП произошло в Самаре 19 февраля. Мужчина 1972 года рождения, управляя автомобилем «Даеву», двигался по ул. Волгина со стороны ул. Мориса Тореза с левым поворотом на ул. Аэродромная. На регулируемом перекрестке, не уступил дорогу пешеходу, в результате чего совершил наезд на женщину 1970 года рождения. В результате ДТП пострадала женщина-пешеход, она была госпитализирована, сообщает облМВД.