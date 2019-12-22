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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

На перекрестке под Сызранью столкнулись большегруз и кроссовер

22 декабря 2019 10:59
125
На перекрестке под Сызранью столкнулись большегруз и кроссовер
К счастью, обошлось без пострадавших.

Под Сызранью вечером в субботу, 21 декабря произошло ДТП. Большегруз Scania и кроссовер Renault Duster столкнулись на автодороге М-5 Урал. По данным чрезвычайных служб, ДТП произошло на 893 километре трассы, в районе «шигонского» перекрестка. К месту был направлен один пожарный расчет. Однако помощь огнеборцев не потребовалась. Известно, что в аварии никто не пострадал. Во всех деталях случившегося разбираются инспекторы ГИБДД¸ пишет "Маленькая Сызрань".

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Комментарии


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