Из Утевской средней школы в Нефтегорском районе эвакуировали 308 человек
15 апреля 2019 13:32
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О ложном заминировании в полицию сообщили трое учащихся — теперь с ними разбираются правоохранители.
Инцидент в селе в Нефтегорском районе датирован 4 апреля 2019 года. На номер экстренной службы 112 позвонил неизвестный и сообщил, что в средней школе села Утевка произошло возгорание и возможное заминирование. Звонок был осуществлен с телефона без sim-карты.
Силовики отработали тревожный вызов стандартно: из школы эвакуировали 265 учеников и 43 педагога, здание осмотрели полиция и спецслужбы. Взрывчатку и другие опасные предметы не обнаружили. А вот телефонных шутников нашли — ими оказались трое 14-летних учащихся той же школы, все проживают в Утевке. Проводится проверка, по итогам которой могут возбудить уголовное дело — необходимого возраста нарушители уже достигли, пишет СО ОНЛАЙН.
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