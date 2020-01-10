Жительница Самарской области оплатила штраф за нарушение ПДД, лишившись КАМАЗА

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За нарушение правил движения тяжеловесного и крупногабаритного транспортного средства жительницу г. Кинель сотрудники Госавтоинспекции оштрафовали на 400 тысяч рублей. После того, как жительница региона не погасила задолженность в установленный срок, исполнительные документы были переданы сотрудниками ГИБДД в отдел судебных приставов Кинельского района Самарской области. В отношении гражданки Б. возбудили исполнительное производство.Добровольно долг женщина не погашала, на прием к судебному приставу-исполнителю не являлась. В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель составил акт описи и ареста в отношении транспортного средства марки «КамАЗ», принадлежащего должнице. Гражданке Б. разъяснили, что в случае не погашения долга, грузовой автомобиль передадут на реализацию, а вырученные денежные средства пойдут в счет погашения задолженности.Не желая терять источник дохода, гражданка Б. поспешила заплатить штраф в полном объеме.