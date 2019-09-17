Владельцы «Фарфора», где роллами отравились полсотни самарцев, заявили о провокации
17 сентября 2019 13:58
55
Владелец сети «Фарфор» не исключает, что массовое отравление, произошедшее в Самаре - это заказ конкурентов. Владельцу сети предложили «решить» вопрос и вывести бизнес из-под удара пишет "ФедералПресс".
На прошлой неделе судебные приставы опечатали все офисы федеральной сети доставки суши «Фарфор» в Самаре и Новокуйбышевске по решению суда на 60 дней - до выяснения обстоятельств и устранения нарушений, выявленных в ходе проверки Роспотребнадзором, прокуратурой и следственным управлением СК РФ по Самарской области.
Напомним, что в конце августа 63 самарца попали в больницы с острым инфекционным кишечным расстройством, вызванным сальмонеллой, найденной в готовой продукции «Фарфора». В посте, размещенном в официальной группе «Фарфора» в Самаре один из совладельцев сети Данил Панюшкин утверждает, что его не предупредили о том, что помещения будут опечатаны, и ссылается на решение суда.
«Все помещения «Фарфор в Самаре» опечатаны службой судебных приставов. Команда центрального офиса обнаружила этот факт, когда приехала на точку Запорожская, 31 а для решения повседневных задач, в том числе для продолжения работ с пострадавшими», - комментирует ситуацию Панюшкин.
По его мнению, опечатать должны были только одну торговую точку, но приставы не разобрались. Решение суда, по его словам, осталось лежать в сейфе, доступ к которому закрыт.
Также владелец «Фарфора» уведомил, что деятельность прежней сети, развернутой в Самаре, прекращена совсем. Сеть работала по франшизе, контракт с прежним франчайзи и договора на аренду помещения расторгнуты, оборудование частично будет продано, частично передано новому партнеру. Первая и единственная точка откроется в пригороде, в противоположной части Самары.
Панюшкин признает свою вину в том, что не смог проконтролировать действия прежнего самарского партнера. Семь лет работы, репутация и доверие клиентов пропали в один момент.
«В Самаре произошло самое страшное что может произойти с предприятием общепита. Это будто катастрофа для авиакомпании, будто взрыв газа в жилом доме для газовиков, будто кораблекрушение, будто не затушенный пожар. В каждой деятельности существует свой крайний риск и для общепита - это отравление», - отметил владелец сети.
При этом высказывается предположение, что все происходящее - часть войны против успешного бизнеса, попытка «отжать кусок рынка», заказ конкурентов. По логике Панюшкина, сальмонеллу должны были выявить на всех кухнях, если ее источником была курица, закупаемая централизованно у одного поставщика. Но пока все постановления качаются только одной точки. К тому же, в самарский офис компании от неизвестного лица поступило предложение «решить» вопрос с надзорными и правоохранительными органами. Была озвучена информация, что «результат будет таким, каким он будет удобным для вас. Я могу найти то, что надо у поставщиков, и вы будете не виноваты». Сумма решения вопроса равнялась отдыху с семьей на курортах Крыма - 100 тысяч рублей. Запись разговора выложена в официальной группе.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
17 сентября 2019 09:39
Их могут наделить правом на ревизию ремонта в квартире. Закон
169
16 сентября 2019 22:04
Его обвиняют в мошенничестве с криптовалютой. Закон
302
16 сентября 2019 20:16
Тверской суд Москвы отправил Устинова на 3,5 года в колонию общего режима за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции в Москве 3 августа. Закон
320
16 сентября 2019 14:26
Величина коммерческого подкупа - 11 499 178, 3 рублей. Закон
353
11 сентября 2019 21:28
Сейчас Агеев находится в СИЗО Твери, но скоро будет доставлен в колонию на Ямале. Закон
401
11 сентября 2019 19:13
От отбытия наказания г-н Кондалов освобожден по амнистии ко Дню Победы, судимость с него снята. Закон
1039
11 сентября 2019 10:52
Судебные приставы привлекли его к административной ответственности. Закон
244
Происшествия
17 сентября 2019 13:58
Владельцу сети предложили «решить» вопрос и вывести бизнес из-под удара. Происшествия
50
17 сентября 2019 13:33
Столкнулись вазовская легковушка и иномарка. Происшествия
67
17 сентября 2019 13:00
Осуществляется подготовка материалов для направления в суд. Происшествия
85
Криминал
17 сентября 2019 14:02
Уголовное дело передано в суд. Криминал
44
16 сентября 2019 09:38
Он заявил, что хранил растение для себя. Криминал
385
16 сентября 2019 08:27
По предварительным данным, инцидент произошел во внерабочее время и погибший был в гражданской одежде. Криминал
382
Видео
17 сентября 2019 10:59
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря. В стране
136
10 сентября 2019 10:30
Певец обещал выступить еще раз. Социум
495
9 сентября 2019 10:06
Артист принял участие в праздновании Дня города. Культура
311
9 сентября 2019 09:32
Накануне в Самаре отметили День города. Социум
798
2 сентября 2019 10:53
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности. В стране
343
27 августа 2019 12:56
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только. Спорт в регионе
614
Фоторепортажи
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
910
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
704
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
940
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1119
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
550
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2361
Мероприятия