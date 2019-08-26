В суд Тольятти силой пыталась проникнуть группа лиц
26 августа 2019 10:52
93
В здание Комсомольского районного суда Тольятти пыталась проникнуть группа граждан, предъявивших судебным приставам по ОУПДС недействительные на территории Российской Федерации документы. На просьбу работников Службы предоставить удостоверяющие личность документы, установленные нормативно-правовыми актами РФ, граждане ответили отказом. На основании этого они не были пропущены в здание суда судебным приставом по ОУПДС.
Не сумев пройти по недействительным документам, группа лиц попыталась проникнуть в здание суда силой, но была задержана работниками Службы. В процессе попытки проникновения в отношении судебного пристава по ОУПДС было применено насилие. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
24 августа 2019 22:46
Астронавт Энн Макклейн получила доступ к банковскому счёту своей бывшей супруги, находясь на МКС. Закон
447
22 августа 2019 14:23
39-летняя жительница Тольятти путем обмана и злоупотребления доверием граждан получила от них денежные средства на сумму свыше 1 000 000 рублей Закон
352
22 августа 2019 13:23
Индивидуального предпринимателя оштрафовали. Закон
261
21 августа 2019 19:37
Патологоанатомы из России обнаружили на теле мужчины следы от электрошокера, о чём забыли упомянуть турецкие коллеги. Закон
386
21 августа 2019 14:11
Защита надеется, что уголовное дело в отношении девушек теперь закроют. Закон
375
20 августа 2019 20:52
Бывшему главе государства предъявлены обвинения в убийстве и ряде других особо тяжких преступлений. Закон
317
19 августа 2019 21:04
В ходе спецоперации из частной клиники освободили 15 пациентов, которых там незаконно удерживали. Закон
368
Происшествия
26 августа 2019 13:05
Очевидцы вызвали спасателей и работников ветеринарной службы. Происшествия
4
26 августа 2019 13:01
При этом никакого мужа у звонившей не было. Происшествия
6
26 августа 2019 12:38
В аварию попали грузовик и легковушка. Происшествия
27
Криминал
26 августа 2019 12:20
Ему грозит лишения свободы на срок до 6 лет. Криминал
35
26 августа 2019 11:53
Ранее он был судим за разбой. Криминал
65
25 августа 2019 10:36
Мужчина объяснил свой поступок тем, что это был единственный способ легкого заработка. Криминал
323
Видео
22 августа 2019 11:40
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него. В стране
292
21 августа 2019 10:58
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Образование
252
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
503
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
1238
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
618
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
713
Фоторепортажи
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2003
23 августа 2019 10:13
На набережной развернули самый длинный флаг. Социум
328
11 августа 2019 12:31
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной. Спорт в регионе
628
8 августа 2019 10:49
Гостям представили обширную тематическую программу. Социум
436
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
594
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
952
Мероприятия