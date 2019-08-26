В суд Тольятти силой пыталась проникнуть группа лиц

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В здание Комсомольского районного суда Тольятти пыталась проникнуть группа граждан, предъявивших судебным приставам по ОУПДС недействительные на территории Российской Федерации документы. На просьбу работников Службы предоставить удостоверяющие личность документы, установленные нормативно-правовыми актами РФ, граждане ответили отказом. На основании этого они не были пропущены в здание суда судебным приставом по ОУПДС.Не сумев пройти по недействительным документам, группа лиц попыталась проникнуть в здание суда силой, но была задержана работниками Службы. В процессе попытки проникновения в отношении судебного пристава по ОУПДС было применено насилие. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».