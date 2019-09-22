В пожаре на улице Самарской в Самаре погибла женщина
22 сентября 2019 11:23
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21 сентября вечером в пожаре в центре Самары погибла женщина.
Напомним, пожар произошел в жилом трехэтажном доме на Самарской, 51. Выяснилось, что горела квартира открытым пламенем на 3-ем этаже. Огонь охватил площадь в 12 кв. метров. Было эвакуировано 15 человек.
В результате пожара погибла женщина 1939 года рождения, сообщает "Волжская коммуна".
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