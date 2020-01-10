В Тольятти задержали "телефонного террориста", который сообщил о бомбе в ТЦ

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Утром 28 декабря текущего года в дежурную часть УМВД России по г. Тольятти поступила информация от диспетчера службы «112» о том, что им позвонил мужчина и оставил сообщение о якобы заминировании одного из торговых центров, расположенного на улице Юбилейная в городе Тольятти.В ходе проверочных мероприятий ничего опасного обнаружено не было. Вскоре сотрудники полиции определили номер, с которого был произведен телефонный звонок - он принадлежал жителю Автозаводского района. В результате проведения оперативных мероприятий тольяттинские полицейские установили местонахождение звонившего и задержали его. Подозреваемым оказался ранее неоднократно судимый мужчина 1970 года рождения. Подозреваемый в заведомо ложном сообщении задержан. В настоящее время злоумышленник свою вину признал. Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.